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28.08.2020 07:07
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Илон Маск заявил, что задержанный в США россиянин хотел устроить кибератаку на Tesla

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск заявляет, что объектом якобы готовившейся россиянином Егором Крючковым кибератаки было его предприятие по производству электромобилей в штате Невада, пишет 28 августа РИА Новости.

Американский минюст ранее сообщил об аресте 27-летнего россиянина Егора Крючкова, его обвиняют в сговоре с целью совершения киберпреступления. Утверждается, что он с сообщниками якобы пытался подкупить сотрудника неназванной компании в Неваде, чтобы тот внедрил вредоносное программное обеспечение в компьютерную систему, после сообщники планировали вымогать у компании деньги.

Портал Teslarati опубликовал материал, в котором говорится, что неназванная минюстом компания – это завод Tesla. План хакеров был сорван самим сотрудником предприятия, который обратился в ФБР.

«Весьма признателен. Это была серьезная атака», - прокомментировал Маск в Twitter.

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Комментарии (1)

lamer
Ну и как тебе такое, Илон Маск? Батут, говоришь, работает - ну-ну.
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