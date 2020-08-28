Илон Маск заявил, что задержанный в США россиянин хотел устроить кибератаку на Tesla

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск заявляет, что объектом якобы готовившейся россиянином Егором Крючковым кибератаки было его предприятие по производству электромобилей в штате Невада, пишет 28 августа РИА Новости.

Американский минюст ранее сообщил об аресте 27-летнего россиянина Егора Крючкова, его обвиняют в сговоре с целью совершения киберпреступления. Утверждается, что он с сообщниками якобы пытался подкупить сотрудника неназванной компании в Неваде, чтобы тот внедрил вредоносное программное обеспечение в компьютерную систему, после сообщники планировали вымогать у компании деньги.