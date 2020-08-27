TikTok получил предложение о покупке американского сегмента компании от трех американских гигантов

Oracle и Microsoft в партнерстве с Walmart выдвинули свое предложение китайской компании ByteDance о покупке американского сегмента приложения TikTok. Сделка может состояться в течение недели.



Об этом 27 августа пишет Bloomberg со ссылкой на источники, желание купить долю в ByteDance из трех компаний официально сегодня подтвердил только Walmart. Сообщается, что сделка может быть закрыта в течение недели. Покупку аналитики оценивают в пределах от 20 до 50 млн долларов, разброс связан с тем, что выделить именно американский сегмент из общей структуры TikTok сложно.

