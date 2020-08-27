TikTok получил предложение о покупке американского сегмента компании от трех американских гигантов
Oracle и Microsoft в партнерстве с Walmart выдвинули свое предложение китайской компании ByteDance о покупке американского сегмента приложения TikTok. Сделка может состояться в течение недели.
Об этом 27 августа пишет Bloomberg со ссылкой на источники, желание купить долю в ByteDance из трех компаний официально сегодня подтвердил только Walmart. Сообщается, что сделка может быть закрыта в течение недели. Покупку аналитики оценивают в пределах от 20 до 50 млн долларов, разброс связан с тем, что выделить именно американский сегмент из общей структуры TikTok сложно.
Предполагается, что гигант в области ретейла Walmart возьмет на себя рекламные функции в TikTok и возможность записывать видеоклипы — приложение позволяет это делать в других странах, но не в США. Microsoft и Walmart уже сотрудничают в области облачных приложений.
Трамп подписал указ, согласно которому китайская компания должна продать часть бизнеса в Северной Америке, Новой Зеландии и Австралии американцам, иначе приложение будет заблокировано. Связано это со сбором приложением персональных данных. Три дня назад владелец компании подал в суд на администрацию президента США, так как ByteDance понимала озабоченность американцев и, например, несколько месяцев назад поставила руководить американским офисом Кевина Майера, выходца из The Walt Disney Company. В настоящее время, по данным Bloomberg, он покинул свой пост, что говорит о скорой продаже части компании.