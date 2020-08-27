Петербургский подросток Влад Важенин проедет 100 километров на велосипеде, чтобы поддержать детей, нуждающихся в помощи. Юноша приглашает всех желающих присоединиться к нему. Собранные средства будут направлены на лечение подопечных благотворительного фонда «Свет».



Ещё год назад о таких приключениях Влад мог только мечтать. У него обнаружили остеогенную саркому и удалили часть кости. Сейчас он в ремиссии. Вместо левого колена ему поставили эндопротез. В борьбе с недугом ему помог БФ «Свет».



«Свет» мне сильно помог. Помог собрать деньги на эндопротез, поддерживал меня на протяжении всего лечения и после его окончания. Теперь у меня «железное» колено, но меня это не тревожит. Я готов бросить себе новый вызов!» — говорит Влад.

