100 км в поддержку детей. 16-летний подросток, переболевший раком, устроит благотворительный велопробег
Петербургский подросток Влад Важенин проедет 100 километров на велосипеде, чтобы поддержать детей, нуждающихся в помощи. Юноша приглашает всех желающих присоединиться к нему. Собранные средства будут направлены на лечение подопечных благотворительного фонда «Свет».
Ещё год назад о таких приключениях Влад мог только мечтать. У него обнаружили остеогенную саркому и удалили часть кости. Сейчас он в ремиссии. Вместо левого колена ему поставили эндопротез. В борьбе с недугом ему помог БФ «Свет».
«Свет» мне сильно помог. Помог собрать деньги на эндопротез, поддерживал меня на протяжении всего лечения и после его окончания. Теперь у меня «железное» колено, но меня это не тревожит. Я готов бросить себе новый вызов!» — говорит Влад.
Таким вызовом стал велопробег. Подросток очень любит кататься на велосипеде. После болезни сначала ездил на 1–2 км, потом на 10, теперь на длинные дистанции.
На вопрос, почему решил проехать такой длинный маршрут, Влад отвечает: «Проекты фонда не только помогают, они заряжают радостными эмоциями, и мне захотелось сделать что-то такое же доброе для детей. Все собранные средства пойдут на хорошее дело, я это точно знаю».
Лечащий врач Галина Радулеску инициативу своего юного пациента поддержала: «После операции он проходил восстановительный курс. Занимался с врачом по лечебной гимнастике. Учитывая уровень подготовки его мышц и тип энопротеза - велосипед и плаванье лучшие спортивные занятия, которые будут держать его в тонусе».
С Владом поедут бывший профессиональный велогонщик Тимофей Крицкий и активисты из сообщества «ВелоПитер». Также приедут поддержать друзья и знакомые.
К Владу могут присоединиться все желающие — старт 28 августа в 10:00 у входа в парк 300-летия. Маршрут пройдёт до Зеленогорска и обратно с перерывом. Также поддержать акцию юного петербуржца можно на сайте фонда «Свет».