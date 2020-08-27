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27.08.2020 14:25
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Путин рассказал, как его дочь приняла вакцину от коронавируса

Президент Владимир Путин во время интервью на «России 24» рассказал о состоянии дочери, которая привилась российской вакциной от коронавируса.

«Она — взрослый человек. Она просто приняла такое решение. Она как доброволец и с учетом ее профессии», — заявил 27 августа Владимир Путин в эфире «России 24».

По его словам, у его дочери сначала была температура выше 38, а затем снизилась. После второй прививки также был небольшой подъем температуры.

«Я только что с ней разговаривал по телефону. Чувствует себя хорошо», — заверил глава государства.

11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Путин также сообщил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку.

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Комментарии (9)

LiChaBaTa
И кто-то поверил?
aaignat
Ссыкун даже с собственной дочерью по телефону из бункера общается
Barmaley_5e4d0211d3423
На кого рассчитана эта реклама непроверенной вакцины?
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