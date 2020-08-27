Путин рассказал, как его дочь приняла вакцину от коронавируса

Президент Владимир Путин во время интервью на «России 24» рассказал о состоянии дочери, которая привилась российской вакциной от коронавируса.



«Она — взрослый человек. Она просто приняла такое решение. Она как доброволец и с учетом ее профессии», — заявил 27 августа Владимир Путин в эфире «России 24».

По его словам, у его дочери сначала была температура выше 38, а затем снизилась. После второй прививки также был небольшой подъем температуры.

«Я только что с ней разговаривал по телефону. Чувствует себя хорошо», — заверил глава государства.