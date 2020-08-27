Такса Дуся, бонусные пирожки, обеды для полицейских. Молодой рестобар поделился ноу-хау спасения от вируса

Управляющий партнер рестобара рассказал «Фонтанке», как молодому гастрономическому проекту удалось не только выиграть битву за спасение, но и разработать ноу-хау, которые из формата антикризисных трансформировались в фирменные приемы. «В октябре 2018 года, после долгого ремонта, мы открыли свой маленький рестобар. С самого начала основной идеей было создание демократичного дегустационного пространства. А ещё нам хотелось создать клуб единомышленников с историями про вино и виноделие, обменом впечатлениями, авторской кухней, — рассказывает владелец, Анна Бродская. — Собрался широкий круг постоянных гостей, которым интересно изучать и пить хорошее вино».

Есть у бара и своя звезда — такса Дуся, полноценная совладелица бара. Она отвечает за домашнюю атмосферу и фейс-контроль. Помимо обязанности просто сидеть и быть милой, Дуся занимается благотворительностью: любой может внести пожертвование в Дусину банку, которую она потом отвозит в собачий приют для собачек-потеряшек. До карантина рестобар не предоставлял услуги доставки, потому что владельцы полагали, что это отдельное профессиональное направление, требующее специальных технических условий. Не было и бизнес-ланчей — заведение открывалось в 16:00, позиционируя себя как вечерний casual ресторан-винный бар. И вот настала пандемия… «Сначала был шок, судороги и множественные тики. Что делать сейчас? Что делать, когда снимут карантин и начнётся глобальный кризис? Ещё один тик в копилку добавил собственник помещения — он не только не снизил, но и предложил поднять с июля ставку аренды», — вспоминает Анна. У маленького бизнеса подушка безопасности еще не сформировалась: все, что зарабатывалось, вкладывалось в развитие. Нужны были свежие идеи. Решили подумать, о тех, кто все равно работает. Есть же и те, кто не имеет права не работать, например, сотрудники полиции, они тоже нуждаются в хорошем питании, рассуждали владельцы бара. И быстро организовали приготовление и собственную доставку бизнес-ланчей.