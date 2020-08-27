Посол России требует объяснений от США в связи с санкциями против российских НИИ

В уведомлении бюро по вопросам промышленности и безопасности министерства торговли США утверждалось, что власти подозревают российские НИИ в связях с программой химических и биологических вооружений. «Да, мы, конечно, обратили внимание на упомянутое уведомление американского ведомства, — приводится заявление Антонова на странице российского диппредставительства в Facebook 27 августа. — Оно вызывает у нас недоумение. Тем более, что никаких доказательств не представлено. Используются знакомые уже размытые формулировки наподобие «наличия весомых оснований полагать».

Международное сообщество в лице Организации по запрещению химического оружия в 2017 году подтвердило, что Россия полностью выполняет положения конвенции в части ликвидации имеющихся запасов химоружия. Однако США игнорируют этот факт, хотя сами «остаются единственным обладателем существенных запасов боевых отравляющих веществ и под различными предлогами затягивают с их уничтожением», заявил посол. Он потребовал от американской стороны «разъяснений по беспочвенным обвинениям».

«Призываем американскую сторону прекратить искать проблемы там, где их нет, и приложить максимальные усилия для скорейшей химической демилитаризации», — резюмировал Анатолий Антонов.

Министерство торговли США с 27 августа ввело санкции в отношении трёх российских научно-исследовательских институтов из-за подозрений в работе над химическим и биологическим оружием. Это 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны России в Саратовской области; 48-й Центральный НИИ Минобороны в Сергиевом Посаде и его филиалы в Кирове и Екатеринбурге; Государственный НИИ органической химии и технологии (ФГУП «ГосНИИОХТ»), подведомственный Минпромторгу. Британские СМИ и один из разработчиков «Новичка» Вил Мирзаянов утверждали, что это нервно-паралитическое вещество разрабатывали в филиале ГосНИИОХТ в Саратовской области.