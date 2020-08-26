Италия на второй волне пандемии. Количество заразившихся COVID-19 за сутки — на майских показателях

Италия фактически уже на второй волне пандемии: количество заразившихся COVID-19 за сутки — на майских показателях, в чем отчитался минздрав страны. По его данным, опубликованным 26 августа, число новых случаев заражения коронавирусом в Италии возросло за сутки на 1 367, что является максимальным показателем с начала мая.

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции умерли 13 человек.

Суточный показатель новых заражений превысил в Италии тысячу 22 августа, на следующий день было выявлено уже 1 210 случаев. Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 262 540, из которых 206 329 вылечились и 35 458 умерли.