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26.08.2020 19:30
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Италия на второй волне пандемии. Количество заразившихся COVID-19 за сутки — на майских показателях

Италия фактически уже на второй волне пандемии: количество заразившихся COVID-19 за сутки — на майских показателях, в чем отчитался минздрав страны. По его данным, опубликованным 26 августа, число новых случаев заражения коронавирусом в Италии возросло за сутки на 1 367, что является максимальным показателем с начала мая.

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции умерли 13 человек.

Суточный показатель новых заражений превысил в Италии тысячу 22 августа, на следующий день было выявлено уже 1 210 случаев. Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 262 540, из которых 206 329 вылечились и 35 458 умерли.

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Комментарии (4)

22ilves
Не заразившихся, а получивших позитивные тесты. Кстати, почему в России ничего не пишут и не говорят про то, что в Швеции выявили 4 000 ошибочных результатов при тестировании на китайских тестерах. Т.е. человек получал позитивный тест и пополнял статистику по короне. А на самом деле никакой короны не было. А были китайские говеные тестеры. Т.е. они не только корону по миру разнесли, но еще и кривое тестирование устроили. И получили в итоге пандемию и локдаун.
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