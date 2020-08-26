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26.08.2020 14:21
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В Петербурге пропала 19-летняя студентка. Последний раз ее видели в такси

Студентка РГПУ имени Герцена Дарья бесследно исчезла в Петербурге. Ее поиски полиция двух регионов ведет вторые сутки. Телефон девушки отключен, из соцсетей она удалилась.

Об исчезновении девушки «Фонтанке» 26 августа рассказал ее старший брат Александр. По его словам, вечером в понедельник он и Дарья должны были встретиться в ресторане на Большой Конюшенной улице.

«Сестра не пришла. Около 20 часов ее телефон выключился. В ресторане сказали, что столик никто не бронировал, хотя Даша говорила мне обратное», — уточнил Александр.

Городские камеры наблюдения зафиксировали Дарью около восьми вечера на Гданьской улице Выборгского района, где девушка снимала квартиру. Онf села в такси, черную «КИА Рио», с рюкзаком и чемоданом.

Из мессенджеров и соцсетей у Дарьи остался включенным только Telegram. Но последний раз студентка проверяла его тоже вечером 24 августа.

Родственники обратились с заявлениями в отделы полиции города и области. Дарья родом из Луги.

Квартиру девушка снимала не одна. По словам соседки, как говорит Александр, Дарья забрала все документы — паспорта внутренний и заграничный, медкнижку, свидетельство о рождении, СНИЛС, банковскую карту и значительную сумму наличными.

О планах Дарьи куда-то поехать родственники не знали. Она перешла на второй курс университета, в сентябре начинается учеба. Информацией о покупке билета на поезд или самолет полиция пока не располагает, уточнил Александр.

Пропавшая была одета в синюю джинсовую куртку, синие джинсы и коричневый свитер. На ногах — черные кеды. Рыжие волосы убраны в хвостик. Носит очки, слегка картавит.

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Комментарии (9)

262416231
Это не та ли Дарья из ИГИЛ ???
Piter Russo
Ищите на квартире у любимого)
Noisymouse
Так пропала или сбежала? Это разные вещи.
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