В Петербурге пропала 19-летняя студентка. Последний раз ее видели в такси

«Сестра не пришла. Около 20 часов ее телефон выключился. В ресторане сказали, что столик никто не бронировал, хотя Даша говорила мне обратное», — уточнил Александр.

Об исчезновении девушки «Фонтанке» 26 августа рассказал ее старший брат Александр. По его словам, вечером в понедельник он и Дарья должны были встретиться в ресторане на Большой Конюшенной улице.

Студентка РГПУ имени Герцена Дарья бесследно исчезла в Петербурге. Ее поиски полиция двух регионов ведет вторые сутки. Телефон девушки отключен, из соцсетей она удалилась.

Городские камеры наблюдения зафиксировали Дарью около восьми вечера на Гданьской улице Выборгского района, где девушка снимала квартиру. Онf села в такси, черную «КИА Рио», с рюкзаком и чемоданом.

Из мессенджеров и соцсетей у Дарьи остался включенным только Telegram. Но последний раз студентка проверяла его тоже вечером 24 августа.

Родственники обратились с заявлениями в отделы полиции города и области. Дарья родом из Луги.

Квартиру девушка снимала не одна. По словам соседки, как говорит Александр, Дарья забрала все документы — паспорта внутренний и заграничный, медкнижку, свидетельство о рождении, СНИЛС, банковскую карту и значительную сумму наличными.

О планах Дарьи куда-то поехать родственники не знали. Она перешла на второй курс университета, в сентябре начинается учеба. Информацией о покупке билета на поезд или самолет полиция пока не располагает, уточнил Александр.

Пропавшая была одета в синюю джинсовую куртку, синие джинсы и коричневый свитер. На ногах — черные кеды. Рыжие волосы убраны в хвостик. Носит очки, слегка картавит.