МиГ-31 вновь перехватил самолет-разведчик Норвегии в Арктике

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет базовой патрульной авиации Р-3°С Orion ВВС Норвегии», — сказали в Центре.

По данным военных, в среду РЛС России засекли над нейтральными водами Баренцева моря воздушную цель, приближающуюся к госгранице РФ.

Истребитель-перехватчик МиГ-31 Северного флота поднимался на перехват самолета патрульной авиации ВВС Норвегии Р-3°С Orion над Баренцевым морем, сообщает ТАСС 26 августа со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Как подчеркнули в НЦУО, нарушения госграницы России норвежским самолетом не допущено. «После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — добавили военные, отметив, что весь полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с требованиями международных правил использования воздушного пространства.

Аналогичная ситуация в небе Арктики была и накануне.