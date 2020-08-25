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25.08.2020 19:06
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МиГ-31 в Арктике отогнал от российской границы норвежский патрульный самолёт

Истребитель Северного флота России МиГ-31 25 августа перехватил над Баренцевым морем самолет базовой патрульной авиации Lockheed Р-3°С Orion ВВС Норвегии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ, 25 августа российскими РЛС над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к госгранице РФ воздушная цель. Чтобы опознать цель и не допустить нарушения границы, в воздух был поднят МиГ-31 Северного флота.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет базовой патрульной авиации Р-3°С Orion ВВС Норвегии. После разворота иностранного военного самолета от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — сказали в Центре.

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