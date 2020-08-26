Химика из Норвегии в Петербурге лишили коллекции волос
Конверты с образцами волос с голов 76 человек конфискованы судом в Петербурге как предмет административного правонарушения. Ученый из Норвегии должен был их задекларировать.
Решение, сообщает 26 августа объединенная пресс-служба судов, принято в Московском районе, нарушителем сочли норвежца Юнгвара Томассена. Химик попался в Пулково в августе 2018 года, он шел по «зеленому» коридору, намереваясь улететь из страны, но таможенники решили проверить его багаж. Нашли больше 70 белых конвертов, внутри которых лежали человеческие волосы. Ценности они с таможенной точки зрения не представляют, но так как образцы не являются чем-то, что можно счесть предметом для личного пользования, то Юнгвар, по мнению таможни и суда, должен был их задекларировать. В качестве наказания ученому выбрали конфискацию.
Расстаться пришлось с образцами, собранными с голов студенток медфакультета, а вез норвежец их в Шотландию — исследовать. Сбор волос он проводил не по своей инициативе, а по заданию от руководства Северного федерального университета в Архангельске. Томассен является ведущим ученым проекта по изучению процессов влияния на человека в Арктике высокотоксичных загрязняющих веществ, деньги на него были выделены российским правительством. Проект был представлен на Арктическом форуме в Петербурге год назад.
Ученый из Осло работает с коллегами из Архангельска минимум с 2017 года, с Петербургом у него более давние связи. Химик, по данным «СПАРК», был соучредителем компании «Эколого-гигиенические научные технологии», в настоящее время она ликвидирована.