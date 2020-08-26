Химика из Норвегии в Петербурге лишили коллекции волос

Конверты с образцами волос с голов 76 человек конфискованы судом в Петербурге как предмет административного правонарушения. Ученый из Норвегии должен был их задекларировать.



Решение, сообщает 26 августа объединенная пресс-служба судов, принято в Московском районе, нарушителем сочли норвежца Юнгвара Томассена. Химик попался в Пулково в августе 2018 года, он шел по «зеленому» коридору, намереваясь улететь из страны, но таможенники решили проверить его багаж. Нашли больше 70 белых конвертов, внутри которых лежали человеческие волосы. Ценности они с таможенной точки зрения не представляют, но так как образцы не являются чем-то, что можно счесть предметом для личного пользования, то Юнгвар, по мнению таможни и суда, должен был их задекларировать. В качестве наказания ученому выбрали конфискацию.

