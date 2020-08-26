Европейские страны устроили военные учения из-за активной геологоразведочной деятельности Турции

Греция, Кипр, Италия и Франция решили провести военные учения в Средиземном море на фоне геологоразведочной деятельности Турции.



«Франция присоединится к военным учениям с Италией, Грецией и Кипром в восточной части Средиземноморья с 26 по 28 августа», — сообщает 26 августа Reuters.



Военные маневры решили устроить после того, как отношения Греции и Турции ухудшились из-за попыток турецкой стороны провести геологоразведочные исследования около острова Кастеллоризо. Власти Эллады считают, что эта территория входит в ее континентальный шельф.

