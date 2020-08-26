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26.08.2020 11:55
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Европейские страны устроили военные учения из-за активной геологоразведочной деятельности Турции

Греция, Кипр, Италия и Франция решили провести военные учения в Средиземном море на фоне геологоразведочной деятельности Турции.

«Франция присоединится к военным учениям с Италией, Грецией и Кипром в восточной части Средиземноморья с 26 по 28 августа», — сообщает 26 августа Reuters.

Военные маневры решили устроить после того, как отношения Греции и Турции ухудшились из-за попыток турецкой стороны провести геологоразведочные исследования около острова Кастеллоризо. Власти Эллады считают, что эта территория входит в ее континентальный шельф.

На прошлой неделе турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о том, что их судно сделало «крупнейшее открытие природного газа» в Черном море.

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Комментарии (6)

f0ntan
Будет интересно смотреть на внутинатовскую войну. О смерти этого блока нато говорил еще президент Франции Макарон. Будет интересно, кака на эту внутинатовскую войну будут смотреть Штаты
Piter Russo
Турецкого президента больше волнует собственная страна и экономика, которая находится у входа в падении в стагнацию и нужны проекты под которые дадут деньги банки и спрос на продукт которой будет устойчивым и на внутреннем и внешнем рынке - а это нефть, газ и другие природные ископаемые.
Греков, Итальянцев, Французов, Киприотов - профинансирует из стаб.фонда ЕС, а его нет.
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