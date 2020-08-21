Турция нашла свой газ. Эрдоган объявил о «крупнейшем открытии в истории Черного моря»

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в Черном море обнаружили месторождение газа, запасы которого оцениваются в 320 млрд кубометров.

«Это крупнейшее открытие природного газа в истории Черного моря. Наше буровое судно Fatih обнаружило запасы природного газа в размере 320 миллиардов кубометров. Данные указывают на более широкие запасы на том же месторождении», — цитирует 21 августа издание Нaberturk заявление Эрдогана.

По его словам, находка позволит пересмотреть национальную политику в области энергетики и добычи полезных ископаемых. Турецкий лидер поставил задачу сделать черноморский газ доступным для страны уже в 2023 году.