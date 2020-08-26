Республиканцы опасаются, что кандидат в президенты Джозеф Байден может не дожить до инаугурации

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден из-за преклонного возраста может не дожить до инаугурации в случае своей победы на выборах, полагает республиканец, вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест. Сомнениями в состоянии здоровья 77-летнего Байдена он поделился в ходе своей агитационной встречи с избирателями



«Мы все знаем, что Сонный Джо (прозвище Байдена у республиканцев — Прим.ред.), вероятно, не дотянет до дня инаугурации 20 января. Поэтому есть хорошие шансы на то, что вашим президентом может быть Камала Харрис. Это не смешно», — цитирует вице-губернатора The Washington Post.

