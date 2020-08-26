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26.08.2020 07:49
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Республиканцы опасаются, что кандидат в президенты Джозеф Байден может не дожить до инаугурации

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден из-за преклонного возраста может не дожить до инаугурации в случае своей победы на выборах, полагает республиканец, вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест. Сомнениями в состоянии здоровья 77-летнего Байдена он поделился в ходе своей агитационной встречи с избирателями

«Мы все знаем, что Сонный Джо (прозвище Байдена у республиканцев — Прим.ред.), вероятно, не дотянет до дня инаугурации 20 января. Поэтому есть хорошие шансы на то, что вашим президентом может быть Камала Харрис. Это не смешно», — цитирует вице-губернатора The Washington Post.

Джо Байден выбрал 55-летнюю Камалу Харрис, которая была сенатором от Калифорнии, кандидатом в вице-президенты. В случае победы демократа, она станет первой в истории США темнокожей женщиной, претендующей на пост второго лица в государстве.

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Комментарии (8)

hal9000
Американский юмор..наш ответ будет Зюганов..посмотрим кто кого переживет
Djnyana
У нас тут и в.. 44 года, можно не дожить до инаугурации.. Хотите, как в Америке?!
sektor7
😂 точно может не дожить)))
Но выберут Трампа
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