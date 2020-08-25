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25.08.2020 20:40
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РПЦ будет наказывать священников и монахов за разглашение церковных тайн

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) установил канонические наказания для священнослужителей и монашествующих за разглашение канонических или церковно-административных сведений без благословления архиерея. Об этом сообщает 25 августа ТАСС со ссылкой на журналы заседания Синода.

«Разглашение без благословения Патриарха Московского и всея Руси или епархиального архиерея клириком или монашествующим <…> третьим лицам, включая представителей средств массовой информации, канонических или церковно-административных сведений <…> влечет за собой для клирика: запрещение в служении на срок до 1 года (при повторном совершении того же деяния - до 3 лет); для монашествующего: отлучение от причащения <…> на срок до 1 года (при повторном совершении того же деяния - до 3 лет)», - говорится в журналах заседания Синода.

Заседание Священного синода состоялось 25 августа под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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Комментарии (7)

Modest_5e4ce41f7533b
Меры чрезвычайны...
victor_k
Не отмоетесь уже, ... и ... .
Boris_93*1
Этого следовало ожидать - а то начитаются "неправильных" скрижалей :)) и потом отказываются экуменистам " долю засылать " :)
Засекретить некое каноническое - эт , возможно , у " святого престола " переняли , ну или фильмов зарубежных насмотрелись :)
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