РПЦ будет наказывать священников и монахов за разглашение церковных тайн

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) установил канонические наказания для священнослужителей и монашествующих за разглашение канонических или церковно-административных сведений без благословления архиерея. Об этом сообщает 25 августа ТАСС со ссылкой на журналы заседания Синода.



«Разглашение без благословения Патриарха Московского и всея Руси или епархиального архиерея клириком или монашествующим <…> третьим лицам, включая представителей средств массовой информации, канонических или церковно-административных сведений <…> влечет за собой для клирика: запрещение в служении на срок до 1 года (при повторном совершении того же деяния - до 3 лет); для монашествующего: отлучение от причащения <…> на срок до 1 года (при повторном совершении того же деяния - до 3 лет)», - говорится в журналах заседания Синода.

