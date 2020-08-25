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25.08.2020 16:41
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Минфин не согласен с главой Роскосмоса, пожаловавшегося на масштабный секвестр космических программ

Минфин не согласен с главой Роскосмоса, пожаловавшегося на масштабный секвестр космических программ, ведомство «считает необходимым повысить управляемость выделенных из бюджета средств, предусматриваемых на реализацию Федеральной космической программы».

Ответ на жесткую критику Дмитрия Рогозина опубликован 25 августа на официальном сайте ведомства.

Как отметили в Минфине, сегодня наиболее актуальным является вопрос не увеличения бюджетного финансирования, а эффективное использование выделяемых из федерального бюджета средств.

В пресс-службе ведомства также привели слова министра финансов Антона Силуанова, который отметил недопустимость того, «когда выделенные государством средства, вместо того чтобы приносить пользу, просто лежат на счетах». Силуанов также добавил, что выделенные средства должны своевременно доводиться на запланированные цели или же перенаправляться на срочные мероприятия.

Ведомство указывает, что кассовое исполнение расходов корпорации «Роскосмос» по итогам 2018 года составило 84,2%, по итогам 2019 года — 81%, а по состоянию на 11 августа 2020 года — 35,3%. В Минфине добавили, что, помимо этого, значительный объем средств федерального бюджета — около 180 млрд рублей — сосредоточен на счетах организаций ракетно-космической промышленности, а объем дебиторской задолженности «Роскосмоса» по расходам федерального бюджета остается на высоком уровне, превышающем годовые значения.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС сообщил, что Федеральную космическую программу до 2025 году «урезали» на 150 млрд рублей, и это может «убить» отечественную космонавтику.

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Комментарии (1)

Павел Павлов
Кто будет рядом с обнулённым в каске бегать когда земля под ногами загорится? Эти женщины? Выводок от узбекской гимнастки? Или просто Сечин-Ждун в серой куртке?
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