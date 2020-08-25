Анталья обошла Архангельск в топ-10 самых популярных направлений из Пулково

Турецкая Анталья ворвалась в топ-10 самых популярных направлений аэропорта Пулково в августе 2020 года, немного обойдя Архангельск.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта 25 августа, Анталья за две недели поднялась в списке самых популярных направлений полетов из Петербурга и занимает в топ-10 почетную девятую строчку рейтинга, сместив на десятую Архангельск. Первое место занимает Москва, затем идут Симферополь, Сочи, Калининград, Анапа, Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар.

Из Петербурга в Анталью регулярные и чартерные рейсы выполняют авиакомпании «Россия», Turkish Airlines, «Северный Ветер», «Икар», «Уральские авиалинии», AZUR air и iFly. С 10 августа в Пулково обслужили более 28 тысяч пассажиров на этом направлении.