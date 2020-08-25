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25.08.2020 12:36
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Банк «Санкт-Петербург» выдал кредит в 1,6 млрд на покупку 100 белорусских автобусов для города

Банк «Санкт-Петербург» выдал 1,6 млрд рублей лизинговой компании «СВ-Транспорт» на покупку 100 автобусов для СПб ГУП «Пассажиравтотранс». Кредитные средства предоставили на срок 54 месяца.

В декабре 2019 года СПб ГУП «Пассажиравтотранс» провел аукцион на поставку автобусов особо высокого класса в лизинг. На сегодня выигравшая аукцион лизинговая компания «СВ-Транспорт» поставила 100 новых двухсекционных автобусов, которые уже курсируют по улицам Петербурга. Все машины произведены в Минске. Они оснащены двигателем экологического класса Евро-5 и приспособлены для маломобильных граждан.

Итоги двух аукционов на лизинговые поставки автобусов «Пассажиравтотранс» подвел в конце года. Закупаются 100 односекционных и 100 двухсекционных автобусов за 1,7 млрд и 2,2 млрд рублей соответственно. Оба контракта получило ООО «СВ Транспорт», «гармошки» уже приехали и курсируют по городу. В конце апреля «Пассажиравтотранс» подвел итоги аукционов на закупку еще 140 автобусов. О том, почему город закупает автобусы именно в лизинг и почему МАЗу фактически не было альтернативы — читайте в интервью председателя комитета по транспорту Кирилла Полякова.

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Комментарии (4)

Piter Russo
Судя по описанию скорее конкурент ЛИАЗ-6213 этим МАЗ 215/216
Brit
Родной Лиаз-4292 в розницу стоит в два раза дешевле, чем белорусский аналог оптом.
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