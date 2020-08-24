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24.08.2020 22:55
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ФИФА изменила правила для отъезда игроков в сборные из-за пандемии

Совет ФИФА временно изменил правила для отъезда игроков на матчи сборных в сентябре. Как сообщает официальный сайт организации, новые правила приняты из соображений безопасности на фоне пандемииCOVID-19.

ФИФА изменила правила для отъезда игроков в сборные

По новым правилам клубы могут не отпускать футболистов в сборные при следующих условиях:

— если установлен обязательный карантин от пяти дней при прибытии на место базирования клуба или сборной;

— если есть ограничения на въезд или выезд;

— если игрокам или командам не предоставлены специальные правила от принимающей стороны.

Правила для мужских сборных действуют с 31 августа по 8 сентября, для женских — с 14 по 22 сентября.

Мужская сборная России gj aen,jke 3 и 6 сентября проведет матчи Лиги наций: в Москве против Сербии и в Будапеште против Венгрии.

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