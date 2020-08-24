В Петербурге мама требует через суд от чиновников Смольного самое дорогое лекарство в мире

У сына Светланы диагностирована спинально-мышечная атрофия (СМА) первого типа. Это заболевание, при котором поврежден или вовсе отсутствует ген, отвечающий за работу двигательных нейронов, в результате чего происходит постепенная атрофия мышц, но интеллект остаётся полностью сохранен. Родители мальчика возлагают надежду на препарат «Золгенсма», который был зарегистрирован в США в 2019 году. Это самое дорогое лекарство в мире (стоимость — более 160 млн рублей), но одной инъекции достаточно, чтобы исправить поломанный ген, ребёнок будет здоров. Препарат необходимо ввести до достижения двухлетнего возраста. Сыну Гепаловой два года исполнится 2 сентября.

В марте мама из Челябинска выиграла аналогичный процесс. Суд обязал местный минздрав купить препарат за 20 млн рублей.