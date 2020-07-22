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22.07.2020 14:10
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Для спасения Кости нужно самое дорогое лекарство в мире. У родителей осталось 27 дней, чтобы собрать почти 160 млн рублей

Фото: предоставлено семьёй Гепаловых

Чуть меньше месяца осталось, чтобы собрать на лечение маленького Кости огромную сумму. Родители мальчика просят петербуржцев помочь.

Костя родился в Чите. В полтора месяца ему поставили диагноз «спинально-мышечная атрофия (СМА) первого типа». Это заболевание, при котором поврежден или вовсе отсутствует ген, отвечающий за работу двигательных нейронов, в результате чего происходит постепенная атрофия мышц, но интеллект остаётся полностью сохранен. В родном городе специалистов для помощи сыну родители не нашли. Как вспоминает мама Светлана Гепалова, от врачей она часто слышала: «Родите себе нового, а этого ребёнка оставьте».

В 2018 году на площадке центра Алмазова в Петербурге открыли клинические исследования препаратов от СМА. «На тот момент в России вообще никого лечения не было, мы, чтобы спасти ребёнка, согласились на это исследование и переехали в Санкт-Петербург», — рассказала Светлана.

Фото: предоставлено семьёй Гепаловых

Семья оставила купленную в ипотеку квартиру и перебралась в Северную столицу. Сейчас в мире всего три препарата, которые используют для того, чтобы замедлить или приостанавливать развитие некоторых типов спинально-мышечной атрофии. Родители Кости возлагают надежду на препарат «Золгенсма», который был зарегистрирован в США в 2019 году. Это самое дорогое лекарство в мире, но одной инъекции достаточно, чтобы исправить поломанный ген, ребёнок будет здоров. Препарат необходимо ввести до достижения двухлетнего возраста. У Гепаловых на сбор необходимой суммы осталось 27 дней и 10 запасных, чтобы оформить лекарство, добиться транспортировки и получить его до дня рождения сына. 2 сентября Костику исполнится два года.

На данный момент собрано чуть больше 5 млн рублей, необходимо ещё 155 миллионов. О том, как помочь Косте, можно узнать Vk.com/konstantinsmailic на его странице в социальной сети.

Фото: предоставлено семьёй Гепаловых
Фото: предоставлено семьёй Гепаловых

СМА — спинально-мышечная атрофия. Разнородная группа наследственных заболеваний, протекающих с поражением/потерей двигательных нейронов передних рогов спинного мозга. Генетическое заболевание, при котором возможны все типы наследования: аутосомно-доминантный, аутосомно-рецессивный, Х-сцепленный, связанный с мутациями в генах SMN1 и SMN2, кодирующих белок, участвующий в синтезе сплайсосомы.

Для спинальных (их причина находится в спинном мозге) мышечных атрофий характерно нарушение работы поперечно-полосатой мускулатуры ног, а также головы и шеи. У больных отмечаются нарушения произвольных движений — ползания младенцев, ходьбы, удержания головы, глотания. Мышцы рук обычно не страдают. Для спинальных амиотрофий характерно сохранение чувствительности, а также отсутствие задержки психического развития.

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Комментарии (5)

Vahmistroff
160 миллионов? Но почему не 320 миллионов, а почему не 1 миллиард? Это лекарство из спермы доисторического динозавра, за которой в прошлое на секретной машине времени отправляют экспедицию специалистов? Остановить рэкет медико-фармацевтических компаний можно только одним способом.
Sers
Денег, выделенных на строительство нашей кукурузины, хватило бы на лечение 1000 детей с таким заболеванием.
RobRoy
"По данным Credit Suisse, в настоящее время в России насчитывается 246 тыс. долларовых миллионеров, а 264 россиянина входят в 1% самых богатых людей мира. При этом 83% общего благосостояния в стране сосредоточены в руках 10% самых богатых граждан, отмечают авторы исследования", - могли бы помочь эти.
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