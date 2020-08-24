К 1 сентября у 49 петербургских школ положат «лежачих полицейских»

В 2020 году в Петербурге запланировано уложить «лежачих полицейских» на дороги по 117 адресам. Из них 49 мест расположены вблизи школ, сообщает 24 августа пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.



Сейчас искусственные неровности уже установлены по 52 адресам, в том числе у 16 детских учебных заведений. «Лежачие полицейские» появились у Школы №185 на Шпалерной улице в Центральном районе; на участке Малодетскосельский проспект - Серпуховская улица в Адмиралтейском; в боковом проезде Муринской дороги у дома 57 в Красногвардейском, а также по двум адресам в Василеостровском районе, четырем - в Кронштадтском, трем - в Пушкинском, и четырем - в Колпинском.