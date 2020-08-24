К 1 сентября у 49 петербургских школ положат «лежачих полицейских»

В 2020 году в Петербурге запланировано уложить «лежачих полицейских» на дороги по 117 адресам. Из них 49 мест расположены вблизи школ, сообщает 24 августа пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
Сейчас искусственные неровности уже установлены по 52 адресам, в том числе у 16 детских учебных заведений. «Лежачие полицейские» появились у Школы №185 на Шпалерной улице в Центральном районе; на участке Малодетскосельский проспект - Серпуховская улица в Адмиралтейском; в боковом проезде Муринской дороги у дома 57 в Красногвардейском, а также по двум адресам в Василеостровском районе, четырем - в Кронштадтском, трем - в Пушкинском, и четырем - в Колпинском.
Все искусственные неровности у школ положат к началу учебного года. По остальным адресам работы завершат до конца сентября. До 1 сентября «лежачие полицейские» появятся по следующим адресам:
Центральный район:
- Прудковский переулок
- улица Пестеля - улица Короленко
- Херсонская улица - Перекупной переулок
- улица Маяковского - Ковенский переулок
- улица Моисеенко - Мытнинская улица
- Торговый переулок - площадь Ломоносова
- улица Константина Заслонова - Воронежская улица
Адмиралтейский район:
- Английский проспект - улица Союза Печатников
- Адмиралтейский р-он, Лермонтовский проспект - 11-я Красноармейская улица
- Мясная улица – Витебская улица
- Мясная улица – Псковская улица
- Казанская улица - Столярный переулок
- Дровяная улица - 12-я Красноармейская улица
- 10-я Красноармейская улица – Якобштадтский переулок
- Батайский переулок - Дойников переулок
Василеостровский район:
- Средний проспект В.О. - Опочинина улица
Петроградский район:
- Чкаловский проспект – Ораниембаумская улица – Петрозаводская улица
- улица Ленина - Газовая улица
- Большой проспект П.С. - улица Плутанова - Малый проспект
- улица Красного Курсанта - Новоладожская улица
- Большая Посадская улица - Певческий переулок - Малая Посадская улица
- Уфимская улица - улица Профессора Попова
- Кронверкская улица - Матвеевский переулок
- улица Глухая Зеленина (школа 25)
- Депутатская улица - улица Ольгина
Калининский район:
- улица Софьи Ковалевской, 15
Московский район:
- Демонстрационный проезд - Алтайская улица
Приморский район:
- улица 3 линия 1 половины, дом 10 А
- улица Покрышева – улица Савушкина
Курортный район:
- Песочный, Ленинградская улица, дом 61 (Школа №437)
Петродворцовый район:
- Петергоф, улица Бобыльская дорога дом 59, корпус 2
- Стрельна, Волхонское шоссе, дом 26, литера А