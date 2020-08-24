FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +17
74.42р87.90р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
24.08.2020 21:44
5
Печать

К 1 сентября у 49 петербургских школ положат «лежачих полицейских»

В 2020 году в Петербурге запланировано уложить «лежачих полицейских» на дороги по 117 адресам. Из них 49 мест расположены вблизи школ, сообщает 24 августа пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Сейчас искусственные неровности уже установлены по 52 адресам, в том числе у 16 детских учебных заведений. «Лежачие полицейские» появились у Школы №185 на Шпалерной улице в Центральном районе; на участке Малодетскосельский проспект - Серпуховская улица в Адмиралтейском; в боковом проезде Муринской дороги у дома 57 в Красногвардейском, а также по двум адресам в Василеостровском районе, четырем - в Кронштадтском, трем - в Пушкинском, и четырем - в Колпинском.

Все искусственные неровности у школ положат к началу учебного года. По остальным адресам работы завершат до конца сентября. До 1 сентября «лежачие полицейские» появятся по следующим адресам:

Центральный район:

  • Прудковский переулок
  • улица Пестеля - улица Короленко
  • Херсонская улица - Перекупной переулок
  • улица Маяковского - Ковенский переулок
  • улица Моисеенко - Мытнинская улица
  • Торговый переулок - площадь Ломоносова
  • улица Константина Заслонова - Воронежская улица

Адмиралтейский район:

  • Английский проспект - улица Союза Печатников
  • Адмиралтейский р-он, Лермонтовский проспект - 11-я Красноармейская улица
  • Мясная улица – Витебская улица
  • Мясная улица – Псковская улица
  • Казанская улица - Столярный переулок
  • Дровяная улица - 12-я Красноармейская улица
  • 10-я Красноармейская улица – Якобштадтский переулок
  • Батайский переулок - Дойников переулок

Василеостровский район:

  • Средний проспект В.О. - Опочинина улица

Петроградский район:

  • Чкаловский проспект – Ораниембаумская улица – Петрозаводская улица
  • улица Ленина - Газовая улица
  • Большой проспект П.С. - улица Плутанова - Малый проспект
  • улица Красного Курсанта - Новоладожская улица
  • Большая Посадская улица - Певческий переулок - Малая Посадская улица
  • Уфимская улица - улица Профессора Попова
  • Кронверкская улица - Матвеевский переулок
  • улица Глухая Зеленина (школа 25)
  • Депутатская улица - улица Ольгина

Калининский район:

  • улица Софьи Ковалевской, 15

Московский район:

  • Демонстрационный проезд - Алтайская улица

Приморский район:

  • улица 3 линия 1 половины, дом 10 А
  • улица Покрышева – улица Савушкина

Курортный район:

  • Песочный, Ленинградская улица, дом 61 (Школа №437)

Петродворцовый район:

  • Петергоф, улица Бобыльская дорога дом 59, корпус 2
  • Стрельна, Волхонское шоссе, дом 26, литера А

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

ussr_5e4d4b41561db
там пора вообще всё забетонировать ради безопасности детей - и дороги второстепенные (во дворах) и дороги подъездные.... а развозить детей на школьных автобусах точно по адресам, чтобы никакие педофилы до них добраться не могли! и дети будут целы и дорожная статистика с криминальной пойдут вниз тогда...
4eJIoBeK
Давно пора во дворах по регламенту класть каждые 25-30 метров по лежачему. По другому неполноценных умственно не остановить.
Сами контролировать скорость не в состоянии. Дети, мамы с колясками, плевать летим 40 кмч!
sektor7
Спасибо, благодаря вам город в стиральную доску превратили
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний