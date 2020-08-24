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24.08.2020 16:31
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Россия высылает австрийского дипломата в ответ на признание сотрудника посольства РФ персоной нон грата

Российский МИД отреагировал на высылку из Австрии дипломата, чье поведение австрийцы посчитали нарушающим Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

«Руководствуясь принципом взаимности, в порядке ответной меры persona non grata объявлен дипломат Посольства Австрийской Республики в Российской Федерации», — говорится 24 августа в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

МИД РФ вызвал посла Австрийской Республики Йоханнеса Айгнера, чтобы заявить ему «решительный протест в связи с необоснованным решением австрийской стороны» о высылке российского дипломата.

О признании сотрудника посольства РФ персоной нон грата было объявлено утром 24 августа. Австрийский МИД не назвал причину, однако СМИ сообщили о подозрениях «в промышленном шпионаже».

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