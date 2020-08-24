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24.08.2020 10:26
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Австрия решила выслать российского дипломата

Австрийские власти решили, что работа российского дипломата противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях.

«Будет выслан российский дипломат. Его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях», — сообщает 24 августа ТАСС со ссылкой на заявление представителя МИД страны Клаудии Тюрчер.

Во внешнеполитическом ведомстве не стали раскрывать личность дипломата, а также уточнять, какие действия не понравились австрийской стороне.

Австрийское издание Kronen Zeitung уточнило, что российский дипломат был объявлен персоной нон грата. Он должен покинуть страну до 1 сентября. Журналисты предположили, что он может подозреваться «в промышленном шпионаже».

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Комментарии (3)

260860591
Венской конвенции о дипломатических сношениях? Реально так и есть, или описка по Фрейду?
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