Австрия решила выслать российского дипломата

Австрийские власти решили, что работа российского дипломата противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях.
«Будет выслан российский дипломат. Его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях», — сообщает 24 августа ТАСС со ссылкой на заявление представителя МИД страны Клаудии Тюрчер.
Во внешнеполитическом ведомстве не стали раскрывать личность дипломата, а также уточнять, какие действия не понравились австрийской стороне.
Австрийское издание Kronen Zeitung уточнило, что российский дипломат был объявлен персоной нон грата. Он должен покинуть страну до 1 сентября. Журналисты предположили, что он может подозреваться «в промышленном шпионаже».