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24.08.2020 16:36
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Футболист «Баварии» Левандовски проснулся в одной кровати с кубком Лиги чемпионов

Нападающий футбольного клуба «Бавария» Роберт Левандовски в своем инстаграме опубликовал фотографию с кубком Лиги чемпионов. 32-летний спортсмен лег с трофеем в кровать.

«Проснулся вот так», — написал Левандовски.

«Бавария» в минувшее воскресенье, 23 августа, в шестой раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов. В финале мюнхенцы победили парижский ПСЖ со счетом 1:0. Левандовски с 15 голами стал лучшим бомбардиром турнира.

Расстроенные болельщики французской команды устроили в честь этого погромы в центре Парижа.

С чемпионскими кубками спортсмены порой творят самые странные вещи. Например, российский хоккеист Евгений Кузнецов однажды ел из Кубка Стэнли пельмени, а Александр Овечкин — черную икру.

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