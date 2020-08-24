Нападающий футбольного клуба «Бавария» Роберт Левандовски в своем инстаграме опубликовал фотографию с кубком Лиги чемпионов. 32-летний спортсмен лег с трофеем в кровать.

Публикация от Robert Lewandowski (@_rl9) 24 Авг 2020 в 1:49 PDT

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«Бавария» в минувшее воскресенье, 23 августа, в шестой раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов. В финале мюнхенцы победили парижский ПСЖ со счетом 1:0. Левандовски с 15 голами стал лучшим бомбардиром турнира.



Расстроенные болельщики французской команды устроили в честь этого погромы в центре Парижа.

