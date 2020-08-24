Футболист «Баварии» Левандовски проснулся в одной кровати с кубком Лиги чемпионов
Нападающий футбольного клуба «Бавария» Роберт Левандовски в своем инстаграме опубликовал фотографию с кубком Лиги чемпионов. 32-летний спортсмен лег с трофеем в кровать.
«Проснулся вот так», — написал Левандовски.
«Бавария» в минувшее воскресенье, 23 августа, в шестой раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов. В финале мюнхенцы победили парижский ПСЖ со счетом 1:0. Левандовски с 15 голами стал лучшим бомбардиром турнира.
Расстроенные болельщики французской команды устроили в честь этого погромы в центре Парижа.
С чемпионскими кубками спортсмены порой творят самые странные вещи. Например, российский хоккеист Евгений Кузнецов однажды ел из Кубка Стэнли пельмени, а Александр Овечкин — черную икру.