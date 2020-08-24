Суд рассмотрит дело об изнасиловании журналистки из Великого Новгорода. Обвинения предъявлены экс-главному редактору провластной газеты

Суд принял к производству уголовное дело в отношении бывшего главного редактора муниципальной газеты «Новгород» Михаила Боголюбова, обвиняемого в изнасиловании коллеги. Об этом в телеграм-канале рассказала потерпевшая Алина Щеглова 24 августа.



«Суд принял дело к производству, пока заседаний не назначили, да и оно будет рассматриваться в закрытом режиме, но всё равно это уже шаг вперёд. Не прошло и года! Всего каких-то 11 месяцев», — написала Щеглова.



Уголовное дело по статье об изнасиловании в отношении бывшего главного редактора муниципальной газеты «Новгород» Михаила Боголюбова возбудили в октябре прошлого года. По версии следствия, подозреваемый после совместного употребления спиртных напитков совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера. Сама журналистка Алина Щеглова рассказывала, что к интимной близости Боголюбов её принудил в редакции газеты «Новгород», где коллеги праздновали вручение наград регионального конкурса «Феникс». По словам Щегловой, обратиться в Следственный комитет и предать случай огласке ее вынудила убежденность, что дело «замнут». После того как конфликт вышел в публичную плоскость, Боголюбов покинул свой пост.

