Петербургским студентам и работающим жителям пригородов со всех сторон добавят электричек

С приходом осени расписание пригородных поездов пополнится дополнительными электричками по всем направлениям к Петербургу. В СЗППК ждут увеличения пассажиропотока.



В Северо-Западной пригородной пассажирской компании необходимость назначить дополнительные поезда связали с ростом пассажиропотока, все коронавирусные ограничения по количеству составов давно сняты. Старт учебного года, считают в компании, завлечет в электрички, например, студентов.



Как рассказали «Фонтанке» в СЗППК, электричек с 1 сентября станет больше по всем направлениям. Добавится порядка 60 электричек, основная их часть поедет в будние дни, но есть дополнительные поезда и в выходные.

