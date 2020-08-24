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24.08.2020 14:34
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Петербургским студентам и работающим жителям пригородов со всех сторон добавят электричек

С приходом осени расписание пригородных поездов пополнится дополнительными электричками по всем направлениям к Петербургу. В СЗППК ждут увеличения пассажиропотока.

В Северо-Западной пригородной пассажирской компании необходимость назначить дополнительные поезда связали с ростом пассажиропотока, все коронавирусные ограничения по количеству составов давно сняты. Старт учебного года, считают в компании, завлечет в электрички, например, студентов.

Как рассказали «Фонтанке» в СЗППК, электричек с 1 сентября станет больше по всем направлениям. Добавится порядка 60 электричек, основная их часть поедет в будние дни, но есть дополнительные поезда и в выходные.

Расписание можно посмотреть на сайте компании.

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Комментарии (5)

Nafanka
АФФФтор, пиши ИСЧО! Откуда явствует, что ДОБАВЯТ?! Может, "УБАВЯТ"? Сами-то по ссылке ходили? Где СПИСОК вновь вводимых электричек?! Это НЫНЧЕ так учат "на журналиста"?! ))) Даже ЛЮБОЙ двоечник в СОВЕТСКОЙ школе знал, что ТАКОЕ сочинение у учительницы по литре МариВанны - "не прокатит" и "два шара" обеспечены... ))) Уровень написания сочинений-изложений и наполнения его фактическим материалом (!) даже для 7 класса (!) общеобразовательной школы (времён СССР) просто НЕдопустимый! )))
iphonedimona
Вот оно как... Какие же раньше дураки были - на лето увеличивали количество поездов, чтобы люди за городом отдохнули. А ведь всё не так надо было делать.
Cashmare
"все коронавирусные ограничения по количеству составов давно сняты" - враньё, наглое и беспринципное. снятые в связи с коронавирусом электрички до сих пор вернули не все, и вернутся они только с первого сентября. в прошлом году летом ничего снято не было, хотя студентов и школоты тоже не было. и только не надо тут про туристасов, которые в прошлом году были, а в этом - нет, они не ездят в утренний час пик из пригородов в питер, а в вечерний - из питера в пригороды
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