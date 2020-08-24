Мурманчанка лишилась машины за 6,4 млн руб., пока отдыхала в Репино
Полицейские Курортного района Петербурга расследуют кражу дорогого автомобиля. Похитителя они смогли рассмотреть: он попал на камеру.
Как стало известно «Фонтанке» 24 августа, вчера в дежурную часть обратилась 40-летняя жительница Мурманска. Она рассказала, что ночью у неё пропал «Лексус» от гостиницы в Репино на Приморском шоссе. Чёрный Lexus LX 570 2017 года выпуска с мурманскими номерами застрахован по каско, правда, все документы в Мурманске. Ущерб автовладелица оценила в 6,4 миллиона рублей.
У гостиницы есть видеонаблюдение. Просмотрев запись, полицейские увидели, как субботним вечером, через пару часов после того, как женщина поставила автомобиль на стоянку, к нему подошёл мужчина в чёрной куртке, синих джинсах и белых кроссовках. Он открыл дверь, сел за руль и уехал.
Возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.