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24.08.2020 10:08
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Мурманчанка лишилась машины за 6,4 млн руб., пока отдыхала в Репино

Полицейские Курортного района Петербурга расследуют кражу дорогого автомобиля. Похитителя они смогли рассмотреть: он попал на камеру.

Как стало известно «Фонтанке» 24 августа, вчера в дежурную часть обратилась 40-летняя жительница Мурманска. Она рассказала, что ночью у неё пропал «Лексус» от гостиницы в Репино на Приморском шоссе. Чёрный Lexus LX 570 2017 года выпуска с мурманскими номерами застрахован по каско, правда, все документы в Мурманске. Ущерб автовладелица оценила в 6,4 миллиона рублей.

У гостиницы есть видеонаблюдение. Просмотрев запись, полицейские увидели, как субботним вечером, через пару часов после того, как женщина поставила автомобиль на стоянку, к нему подошёл мужчина в чёрной куртке, синих джинсах и белых кроссовках. Он открыл дверь, сел за руль и уехал.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.

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Комментарии (3)

Александр Н
Скромнее надо быть. Логан наше все.
OldObyvatel
Зачем такой дорогой машин покупал?
Знакомая ситуация.
Муж купил, любовник угнал, бабки пополам.
Возможны варианты.
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