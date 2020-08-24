Аэродромы для тяжёлых самолётов в Арктике предлагают строить изо льда
Минобороны РФ рассматривает возможность быстрого строительства военных аэродромов в Арктике с использованием технологии изменения структуры льда.
Как сообщает 24 августа ТАСС, технологию разработал МГТУ имени Баумана. Проект называется «Площадка» и предназначен для материковых территорий Заполярья. Ледовое покрытие модифицируется с помощью специальных химических реагентов, и на такую взлётно-посадочную полосу смогут садиться тяжёлые военно-транспортные самолёты Ил-76. Волоконно-оптические сенсоры, проложенные в ледовой полосе, будут отслеживать прочность и наличие трещин. Также технологию предлагается использовать для площадок хранения.
Сейчас идёт отработка технологий, отметил проректор по экономике и инновациям университета Евгений Сторожук. Этот этап, по его словам, займёт год.