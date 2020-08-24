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24.08.2020 08:44
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Аэродромы для тяжёлых самолётов в Арктике предлагают строить изо льда

Минобороны РФ рассматривает возможность быстрого строительства военных аэродромов в Арктике с использованием технологии изменения структуры льда.

Как сообщает 24 августа ТАСС, технологию разработал МГТУ имени Баумана. Проект называется «Площадка» и предназначен для материковых территорий Заполярья. Ледовое покрытие модифицируется с помощью специальных химических реагентов, и на такую взлётно-посадочную полосу смогут садиться тяжёлые военно-транспортные самолёты Ил-76. Волоконно-оптические сенсоры, проложенные в ледовой полосе, будут отслеживать прочность и наличие трещин. Также технологию предлагается использовать для площадок хранения.

Сейчас идёт отработка технологий, отметил проректор по экономике и инновациям университета Евгений Сторожук. Этот этап, по его словам, займёт год.

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Комментарии (3)

SoloWand
Что случилось с аэродромом?
Он растаял...
(диалог между проверяющим расходование средства и подрядчиком...)
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