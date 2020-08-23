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23.08.2020 18:37
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В Дагестане выпал снег, на Дальнем Востоке жара, а в Петербурге в ближайшие дни без перемен

Конец лета приготовил ряд погодных катаклизмов для некоторых регионов России — от аномальной жары до преждевременных морозов. Ничего такого жителям Северной столицы синоптики не обещают.

Видео из заснеженного Дагестана 23 августа в соцсетях опубликовали местные жители, кадры сняты в селе Куруш. «Вот такой подарочек преподнес нам август», — комментируют авторы.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что морозы до семи градусов ниже нуля в ближайшие дни ожидаются в Якутии и Магаданской области. В Хабаровском крае, Амурской области и Приморье, напротив, до 30 градусов жары.

Тепло будет и в Москве, Петербург тоже не замерзнет, но намокнет. Погода на ближайшие дни в целом не будет отличаться от сегодняшней — до +20, переменная облачность, легкий ветер.

© Фонтанка.Ру

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