Под Петербургом ищут ночного купальщика. Своей спутнице он представился военным из Каменки

Во время ночного купания в водоёме Выборгского района Ленобласти пропал мужчина. Об исчезновении в экстренные службы сообщила его спутница. По её словам, перед трагическим заплывом под луной он представился ей военным из Каменки.



Как 22 августа со ссылкой на правоохранительные органы пишет 47news, накануне ранним утром в выборгскую полицию обратилась 31-летняя женщина, которая заявила, что во время плавания в озере Малое Кирилловское мог утонуть человек.

По её словам, она познакомилась с ним в гостях у друзей в расположенном поблизости посёлке. Он представился Николаем, военнослужащим части в Каменке. После полуночи они решили искупаться. Примерно в двухстах метрах от суши она потеряла его из виду, попыталась окликнуть, но ответа не последовало. Женщина вернулась на берег, а затем снова сплавала к тому месту, где он пропал, но безрезультатно. После этого она позвонила в экстренные службы.