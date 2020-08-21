Выдрята из петербургского океанариума прошли чипирование. Их родина далеко, и когти у них есть
Пятеро маленьких выдрят из Санкт-Петербургского океанариума получили паспорта. Теперь известно, кто из малышей мальчик, а кто девочка.
Вместе с паспортом новорожденные получили электронный чип под кожу. Их чипировали 21 августа в присутствии журналистов, сообщает пресс-служба океанариума.
Азиатские бескоготные выдры живут в океанариуме с сентября 2017 года. Фифа и Тихон примерно раз в 10 месяцев приносят потомство, этот помёт уже четвёртый: пять выдрят родились 27 июня. Это, как выяснилось, четыре самочки и один самец, они живут вместе с родителями, братом Сеней и сестрой Ясей в специальном домике.
После рождения выдрята остаются слепыми около 40 дней, в это время их лучше не тревожить и не нервировать их родителей. Поэтому ветеринары впервые осмотрели их сегодня. Врачи определили пол и вес каждого детёныша, а также провели чипирование — как укол шприца. Теперь у каждого малыша есть свой электронный паспорт.
Выдры очень социальные животные, в природе они живут большими семьями. Азиатские бескоготные — самые маленькие выдры. Когти, вопреки названию, у них есть, но совсем крохотные. В нашей полосе не водятся, они — обитатели дальних стран: Индии, Индонезии, Филиппин. Родившиеся в Петербурге малыши пока останутся в океанариуме, а когда подрастут, возможно, им найдут новый дом. Например, две выдры живут в Москвариуме.