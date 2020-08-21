У комитетов по печати и по труду с осени появятся новые кураторы. Беглов перераспределил обязанности между вице-губернаторами
Губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в распоряжение о распределении обязанностей между вице-губернаторами. Недавно назначенный Александр Бельский будет курировать еще и работу комитета по печати.
Согласно распоряжению губернатора от 21 августа, все изменения вступят в силу с 1 сентября. Из зоны ответственности Эдуарда Батанова убирают комитеты по делам записи актов гражданского состояния и архивный; теперь это будет епархия «образовательного» вице-губернатора Ирины Потехиной.
В то же время сама Потехина больше не будет курировать работу комитета по печати; он вместе с комитетом по молодежной политике и комитетом территориального развития входит в сферу влияния недавно назначенного Александра Бельского.
Еще одна перестановка относится к блоку вице-губернатора Евгения Елина. В апреле 2020 года комитет финансов от него «передали» Эдуарду Батанову. Теперь же комитет по труду и занятости уходит «под крыло» Владимира Княгинина, который на данный момент непосредственно координирует лишь работу комитета по науке и высшей школе.