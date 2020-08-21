ДТП с одним участником затрудняет движение на Мурманском шоссе под Петербургом, в районе Разметелево, днём 21 августа. Но пробки растут во встречном направлении.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 14 часов на 26-м километре автодороги «Кола», в направлении Петербурга, грузовой автомобиль столкнулся с барьерным ограждением. Никто не пострадал. Повреждённая машина находится на месте происшествия, движение затруднено.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» добавляют, что у длинномера то ли лопнуло, то ли вырвало колесо.