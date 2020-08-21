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21.08.2020 15:19
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На «Коле» под Петербургом тягач потерял колесо и ушёл в отбойник. Пробки растут ему навстречу

ДТП с одним участником затрудняет движение на Мурманском шоссе под Петербургом, в районе Разметелево, днём 21 августа. Но пробки растут во встречном направлении.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 14 часов на 26-м километре автодороги «Кола», в направлении Петербурга, грузовой автомобиль столкнулся с барьерным ограждением. Никто не пострадал. Повреждённая машина находится на месте происшествия, движение затруднено.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» добавляют, что у длинномера то ли лопнуло, то ли вырвало колесо.

Судя по «Яндекс.Картам», пробок в сторону Петербурга нет, зато в противоположную местами плотно: кто-то уже поехал за город.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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