Бывшего замруководителя УФССП Петербурга Марину Окрушко выпустили из СИЗО спустя 11 месяцев ареста
Псковский областной суд освободил из-под стражи бывшего замглавы судебных приставов Петербурга Марину Окрушко. В СИЗО она провела одиннадцать месяцев по обвинению в передаче денег своему коллеге Сергею Колесникову, с которым у нее были не только рабочие отношения.
Как стало известно «Фонтанке» 21 августа, облсуд отменил продление стражи Окрушко и освободил ее под домашний арест до 14 сентября 2020 года. Меру пресечения она будет отбывать в псковской квартире.
Окрушко обвиняется в посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, она передала 500 тысяч рублей главному приставу Псковской области Сергею Колесникову как часть взятки в 4 миллиона рублей за скорейшую передачу на торги арестованного имущества авиакомпании «Псковавиа».
По данным «Фонтанки», Окрушко вину не признавала и не планирует соглашаться с обвинением в будущем. По мнению защиты, в отношении фигурантки сотрудниками ФСБ при непосредственном участии Колесникова совершена провокация преступления. В предыстории задержания лежат не только служебные отношения обвиняемой и главного пристава Псковской области. Коллегам по работе было хорошо известно, что Окрушко регулярно посещает Псков для свиданий с Колесниковым. Встречи продолжались до самого задержания обвиняемой, поэтому о слежке сотрудников ФСБ, к которым обратился Колесников с целью «изобличить» Окрушко, она не знала.
С должности замглавы УФССП Петербурга Марину Окрушко уволили в марте 2020 года по сокращению штатов.