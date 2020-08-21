Бывшего замруководителя УФССП Петербурга Марину Окрушко выпустили из СИЗО спустя 11 месяцев ареста

Псковский областной суд освободил из-под стражи бывшего замглавы судебных приставов Петербурга Марину Окрушко. В СИЗО она провела одиннадцать месяцев по обвинению в передаче денег своему коллеге Сергею Колесникову, с которым у нее были не только рабочие отношения.



Как стало известно «Фонтанке» 21 августа, облсуд отменил продление стражи Окрушко и освободил ее под домашний арест до 14 сентября 2020 года. Меру пресечения она будет отбывать в псковской квартире.



Окрушко обвиняется в посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, она передала 500 тысяч рублей главному приставу Псковской области Сергею Колесникову как часть взятки в 4 миллиона рублей за скорейшую передачу на торги арестованного имущества авиакомпании «Псковавиа».

