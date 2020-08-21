«Лукашенко больше не мой президент». Глава федерации легкой атлетики Белоруссии спустя две недели протестов перестал поддерживать лидера страны

Чемпион мира и призер Олимпиады, белорусский метатель молота Вадим Девятовский написал в своем фейсбуке в пятницу, 21 августа, что Лукашенко больше не его президент.



Позже в интервью сайту Ttribuna.by он подчеркнул, что никто не взламывал его аккаунт, и это его настоящая позиция.



«Почему решил написать, что Лукашенко — не мой президент? Потому что это правда, — заявил Девятовский. — Моя прежняя позиция — это заблуждение. Это было предательство себя. Это важно. На моей странице в Facebook — это мое заявление. Не думайте, что меня взломали. Все очевидно. Я написал это — и мне стало очень легко. Почему решил это написать? Потому что это правда. Я действительно так думаю. Поверьте, мне говорить сейчас это очень легко, мне стало гораздо легче. Простите, у меня все».

