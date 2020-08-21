«Лукашенко больше не мой президент». Глава федерации легкой атлетики Белоруссии спустя две недели протестов перестал поддерживать лидера страны
Чемпион мира и призер Олимпиады, белорусский метатель молота Вадим Девятовский написал в своем фейсбуке в пятницу, 21 августа, что Лукашенко больше не его президент.
Позже в интервью сайту Ttribuna.by он подчеркнул, что никто не взламывал его аккаунт, и это его настоящая позиция.
«Почему решил написать, что Лукашенко — не мой президент? Потому что это правда, — заявил Девятовский. — Моя прежняя позиция — это заблуждение. Это было предательство себя. Это важно. На моей странице в Facebook — это мое заявление. Не думайте, что меня взломали. Все очевидно. Я написал это — и мне стало очень легко. Почему решил это написать? Потому что это правда. Я действительно так думаю. Поверьте, мне говорить сейчас это очень легко, мне стало гораздо легче. Простите, у меня все».
Вадим Девятовский — белорусский метатель молота, чемпион мира, призёр Олимпийских игр и чемпионата Европы. Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь (2008). Выступал за «Динамо». С 2012 по 2019 год — депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, с сентября 2014 года — председатель Белорусской федерации легкой атлетики.
Отметим, что ещё две недели назад Девятовский высказывал поддержку Лукашенко. Например, по поводу послания президента Белоруссии своему народу и Национальному собранию, он писал на своей странице в «Фейсбуке»: «Очень эмоциональное, как никогда, выступление президента страны! Всё, о чем сказал президент, понятно и очевидно. Видно, что каждое слово говорится от сердца и с неподдельной заботой о стране и ее будущем. Вперед, Беларусь!»
Ранее против Лукашенко выступили многие звезды белорусского спорта — под письмом с требованием проведения новых выборов и освобождения политзаключенных поставили подписи 204 человека.