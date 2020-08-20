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20.08.2020 18:29
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Водитель «Мерседеса», задавивший пенсионерку на Металлистов, получил два года условно

В Петербурге вынесли приговор по делу о смертельном ДТП, произошедшем летом 2019 года в Красногвардейском районе. Тогда под колесами автомобиля погибла пожилая женщина.

Как сообщает 20 августа объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, ДТП произошло 5 августа в 11:58 на регулируемом перекрестке Пискаревского проспекта и проспекта Металлистов. Подсудимый, управляя без полиса ОСАГО личным автомобилем Mercedes-Benz ML320, двигался по Пискаревскому от проспекта Маршала Блюхера в сторону Полюстровского проспекта.

На перекрестке он повернул налево на Металлистов по зеленому сигналу светофора на скорости около 40 км/ч. В это время проспект Металлистов по пешеходному переходу на свой зеленый переходила 67-летняя женщина. Автомобилист не остановился вовремя, выехал на «зебру» и сбил пенсионерку. От полученных травм она скончалась.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем, повлекшее по неосторожности смерть человека). Мужчина полностью признал свою вину и добровольно пытался компенсировать причиненный моральный вред.

Суд установил, что водитель имел техническую возможность предотвратить наезд, и признал его виновным. «Руководствуясь действующим законодательством и обстоятельствами дела, а не мнением сторон», суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением прав на 3 года, а также взыскал с него 500 000 рублей в счет компенсации морального вреда.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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