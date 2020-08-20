Неконтролируемую езду «Ниссана» по двору жилого дома в Приморском районе сняла камера видеонаблюдения. Одной поврежденной машины водителю не хватило, он воткнул заднюю и нажал на газ.



Маневры во дворе жилого дома № 8 по аллее Поликарпова начались с незначительного столкновения «Ниссана» с припаркованной машиной. 63-летний водитель двигался с допустимой скоростью, пешеходы были в относительной безопасности, и ДТП не принесло серьезных последствий.



Однако авария не образумила мужчину. Он решил своеобразно покинуть место происшествия, предпочтя задний ход. Вслепую он врезался в забор рядом с детской площадкой.