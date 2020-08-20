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20.08.2020 16:43
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Полет бесноватого кроссовера во дворах аллеи Поликарпова попал на видео

Неконтролируемую езду «Ниссана» по двору жилого дома в Приморском районе сняла камера видеонаблюдения. Одной поврежденной машины водителю не хватило, он воткнул заднюю и нажал на газ.

Маневры во дворе жилого дома № 8 по аллее Поликарпова начались с незначительного столкновения «Ниссана» с припаркованной машиной. 63-летний водитель двигался с допустимой скоростью, пешеходы были в относительной безопасности, и ДТП не принесло серьезных последствий.

Однако авария не образумила мужчину. Он решил своеобразно покинуть место происшествия, предпочтя задний ход. Вслепую он врезался в забор рядом с детской площадкой.

«Фонтанка.ру»

Водитель находился в сильном алкогольном опьянении. Его забрали полицейские.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

sgi
Люди с детьми чудом не пострадали. Зато всем удобно что у нас у большинства полицаев можно откупиться.
syshsun
Там не было никого.
Это зеленые гномики и хакеры,развлекаются.
Дедушку уже потом телепортировали,прям из дома.
Альфонс До Дэ
Военные пенсии подняли, дедки понакупали жипы, развлекаются...
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