Белоснежный кроссовер снёс забор в метре от детской площадки на Поликарпова. Водитель с трудом удерживал равновесие
Несчастного случая чудом удалось избежать в Приморском районе Петербурга. Белоснежный кроссовер снёс забор примерно в метре от детской площадки.
Фото и видео с места событий очевидцы выложили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» 20 августа. На опубликованных кадрах видно, что в ограждение врезался автомобиль «Ниссан». Далее снимающий переводит камеру правее и показывает, что авария произошла совсем близко с площадкой, оборудованной для детей.
За рулём, как видно по записи, сидел пожилой мужчина, который с трудом удерживал равновесие. Рядом с ним на фото и видео стоят сотрудники полиции. Свидетели происшествия также указали, что всё случилось у дома № 8 по аллее Поликарпова.
По предварительной информации, которую «Фонтанке» предоставили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, задержан 63-летний мужчина. Он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его оформляют сотрудники ГИБДД.