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20.08.2020 15:21
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Белоснежный кроссовер снёс забор в метре от детской площадки на Поликарпова. Водитель с трудом удерживал равновесие

Несчастного случая чудом удалось избежать в Приморском районе Петербурга. Белоснежный кроссовер снёс забор примерно в метре от детской площадки.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Фото и видео с места событий очевидцы выложили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» 20 августа. На опубликованных кадрах видно, что в ограждение врезался автомобиль «Ниссан». Далее снимающий переводит камеру правее и показывает, что авария произошла совсем близко с площадкой, оборудованной для детей.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

За рулём, как видно по записи, сидел пожилой мужчина, который с трудом удерживал равновесие. Рядом с ним на фото и видео стоят сотрудники полиции. Свидетели происшествия также указали, что всё случилось у дома № 8 по аллее Поликарпова.

По предварительной информации, которую «Фонтанке» предоставили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, задержан 63-летний мужчина. Он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его оформляют сотрудники ГИБДД.

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Комментарии (2)

Olen
Ужас. 3 часа дня, а тело за рулём уже в стельку!
Хорошо что никого не задавил.
razdva.spb
"..ВО "вконтакте"… 👍Во как))
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