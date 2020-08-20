Беспилотники могут пустить на «выделенки», а испытания без водителей перенесли на 2021 год

Как сообщает 20 августа РИА Новости со ссылкой на представителя Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет», эксперты готовят предложения изменений в ПДД, которые фактически приравняют беспилотники к общественному транспорту. Это позволит искусственному интеллекту проще взаимодействовать с другими водителями. По словам собеседника агентства, сейчас в ДТП с беспилотниками преимущественно виноваты водители других машин, не соблюдающие дистанцию и ПДД, и приоритет позволит решить эту проблему.

С 2021 года беспилотным автомобилям в России могут разрешить передвигаться по выделенным полосам для общественного транспорта. Вместе с тем испытания беспилотников без подстраховки инженера-водителя перенесли с осени 2020 года на первое полугодие 2021-го.

Однако мера может стать временной, ведь после внедрения в России сервисной телематической платформы «Автодата» беспилотный транспорт сможет получать данные от других автомобилей и инфраструктуры удаленно, а не только через свое техническое зрение.

«Инициатива может быть внедрена уже в 2021 году. Мы знаем, что ряд разработчиков уже поддерживают эту инициативу, дело за МВД, где также есть сторонники данной идеи», — пояснил представитель НТИ «Автонет».

Также на следующий год перенесены испытания беспилотных автомобилей без водителя в салоне. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на скорректированную дорожную карту по внедрению беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Согласно документу, доработанному Минтрансом, Минпромторгом, МВД и Минэкономразвития, условия для испытания беспилотников на дорогах в полностью автономном режиме будут созданы в первом полугодии 2021 года. Сейчас такие тесты можно проводить только в закрытых зонах.

По словам представителя НТИ «Автонет» Ярослава Федосеева, автономные испытания — это ключевой этап внедрения беспилотников. Может потребоваться до года таких тестов, а при возникновении непредвиденных проблем — и больше. Но сейчас разработчики в России еще не готовы выезжать на дороги без страхующего водителя, добавил он.