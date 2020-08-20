Врачи сообщили, что состояние Навального удалось стабилизировать
Заместитель главврача омской больницы, где находится Алексей Навальный, сообщил, что на 14 часов мск медикам удалось стабилизировать состояние пациента.
«Учитывая состояние, в котором он к нам был доставлен, неустановленность точного диагноза, на данную минуту могу с осторожностью сказать, что нам удалось его стабилизировать», — заявил журналистам 20 августа Анатолий Калиниченко.
По его словам, положительная динамика говорит о том, что с первых минут все было сделано правильно: пациента своевременно доставила скорая от трапа самолета, ему проводили с первых минут интенсивные реанимационные мероприятия.
«Все специалисты, которые нужны при данном состоянии — хирурги, токсикологи, терапевты, неврологи, нейрохирурги, эндокринологи, — были подключены. Мы провели большое количество исследований, как рутинных (анализы крови, мочи), так и узкоспециализированных. Также сделаны несколько УЗИ, кардиограмма. Мы провели несколько телемедицинских консультаций с федеральными центрами и ведущими экспертами страны, которые также подтвердили, что все действия, которые мы сделали с момента поступления пациента в больницу, были правильными», — резюмировал Калиниченко.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска, где он посещал местное отделение ФБК, в Москву утром 20 августа. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его поместили в искусственную кому. Пресс-секретарь Навального сообщила, что основная версия — токсическое отравление.