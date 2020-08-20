Врачи сообщили, что состояние Навального удалось стабилизировать

Заместитель главврача омской больницы, где находится Алексей Навальный, сообщил, что на 14 часов мск медикам удалось стабилизировать состояние пациента.



«Учитывая состояние, в котором он к нам был доставлен, неустановленность точного диагноза, на данную минуту могу с осторожностью сказать, что нам удалось его стабилизировать», — заявил журналистам 20 августа Анатолий Калиниченко.



По его словам, положительная динамика говорит о том, что с первых минут все было сделано правильно: пациента своевременно доставила скорая от трапа самолета, ему проводили с первых минут интенсивные реанимационные мероприятия.

