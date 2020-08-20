В Петербурге двое злоумышленников сговорились угнать дорогой внедорожник и с побоями отобрали у владельца ключи. Полиция установила злоумышленников, но поймала только одного.



Как стало известно «Фонтанке» 20 августа, сам угон был совершен еще в январе 2020 года. 43-летний мужчина вступил в сговор с неизвестным, чтобы похитить автомобиль Porsche Cayenne стоимостью 1 400 000 рублей. Подельники составили план, распределили роли, и с 14:00 до 18:00 16 января, находясь в квартире одного из домов по проспекту Маршала Блюхера, избили владельца машины. Когда тот перестал сопротивляться, злоумышленники отобрали у него ключи от машины и документы на автомобиль, после чего угнали «Порше».