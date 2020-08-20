FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +23
73.24р87.40р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
20.08.2020 12:33
5
Печать

Двое мужчин «выбили» у петербуржца ключи от Porsche Cayenne и угнали его

В Петербурге двое злоумышленников сговорились угнать дорогой внедорожник и с побоями отобрали у владельца ключи. Полиция установила злоумышленников, но поймала только одного.

Как стало известно «Фонтанке» 20 августа, сам угон был совершен еще в январе 2020 года. 43-летний мужчина вступил в сговор с неизвестным, чтобы похитить автомобиль Porsche Cayenne стоимостью 1 400 000 рублей. Подельники составили план, распределили роли, и с 14:00 до 18:00 16 января, находясь в квартире одного из домов по проспекту Маршала Блюхера, избили владельца машины. Когда тот перестал сопротивляться, злоумышленники отобрали у него ключи от машины и документы на автомобиль, после чего угнали «Порше».

В отношении 43-летнего подозреваемого было возбуждено уголовное дело за грабеж в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ), началось расследование. Наконец, полиции удалось установить личность подельника мужчины. Он оказался 49-летним жителем Ингушетии, ранее не имевшим судимостей. 19 августа в отношении него возбудили уголовное дело по той же статье, но поскольку его местонахождение пока установить так и не удалось, меру пресечения мужчине не избрали.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

мухомор
дайте угадаю, он вместе с кайеном у себя на родине.
а оттуда выдачи нет.
gencon
Могу ошибаться, но не должен ли был денег водитель каенна? Избитая история, когда МВД - полный импотент по защите потерпевших от мошенников разного ранга. Идут в народ искать справедливости
hal9000
50 лет такой ерундой пацанской занимаются..эт уже диагноз..этот каен для пацанов которым лет по 20 выделываться перед девками недалёкими..)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний