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20.08.2020 11:39
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На базе отдыха под Петербургом мужчина сел за руль пьяным и задавил свою жену

Серьёзное ДТП произошло на территории базы отдыха в Ломоносовском районе Ленинградской области, неподалёку от Санкт-Петербурга.

Как сообщает 20 августа пресс-служба ГУ МВД по городу и области, в ночь на среду, 19-е число, нетрезвый 45-летний мужчина за рулём минивэна «Фиат Добло» совершил наезд на свою 35-летнюю жену. Женщина получила многочисленные травмы и была госпитализирована в тяжёлом состоянии.

Гражданин был доставлен в полицию, где с ним проводятся необходимые процессуальные действия. ГУ МВД ведёт проверку и выясняет все обстоятельства ДТП.

Похожее ДТП случилось вчера в Выборгском районе Ленинградской области. Там на территории предприятия мужчина на погрузчике совершил наезд на сотрудницу. Женщина тоже получила тяжёлые травмы.

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Комментарии (3)

Pilat
На что только не пойдут алкаши, чтобы поддержать Мишку Ефремова.
Держись Михаил!
Ради тебя народ уже давить самое святое!
Капитан Очевидность2
Странно, что не тёщу.
hal9000
Жена наверно ругалась на него..не выдержал хотел наверно уехать а она мол куда попер иди посуду мой и мусор вынеси..уедешь тока через мой труп
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