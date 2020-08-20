На базе отдыха под Петербургом мужчина сел за руль пьяным и задавил свою жену
Серьёзное ДТП произошло на территории базы отдыха в Ломоносовском районе Ленинградской области, неподалёку от Санкт-Петербурга.
Как сообщает 20 августа пресс-служба ГУ МВД по городу и области, в ночь на среду, 19-е число, нетрезвый 45-летний мужчина за рулём минивэна «Фиат Добло» совершил наезд на свою 35-летнюю жену. Женщина получила многочисленные травмы и была госпитализирована в тяжёлом состоянии.
Гражданин был доставлен в полицию, где с ним проводятся необходимые процессуальные действия. ГУ МВД ведёт проверку и выясняет все обстоятельства ДТП.
Похожее ДТП случилось вчера в Выборгском районе Ленинградской области. Там на территории предприятия мужчина на погрузчике совершил наезд на сотрудницу. Женщина тоже получила тяжёлые травмы.