Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 0,5 кг психостимулятора в Колпинском районе
Расследование дела о покушении на незаконный оборот наркотиков в Новгородской области привело в Петербург. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
По данным ведомства, в полицию ОМВД по Колпинскому району на днях поступил звонок из полиции 53-го региона. Коллеги рассказали, что работают по делу о наркосбыте в отношении 26-летнего жителя Новгородской области. И выяснили интересную информацию. Проверяя её, петербургские полицейские нашли в 200 метрах от дома 25 по Оружейной улице 500,9 грамма психостимулятора.
Возбуждено уголовное дело статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».