«Позволило избежать недружественных действий». Корабли ВМФ взяли под охрану суда, строящие «Северный поток — 2»
Корабли ВМФ сопровождали российские трубоукладочные суда, задействованные в строительстве «Северного потока — 2», сообщает 19 августа РИА «Новости».
Речь идёт об «Академике Черском» и судах обеспечения «Остап Шеремет» и «Иван Осипенко» на переходе из Владивостока в Калининград весной этого года. В июле в Германию прибыл ещё один трубоукладчик — «Фортуна».
По словам заместителя секретаря Совета безопасности Михаила Попова, именно присутствие кораблей ВМФ «позволило избежать недружественных действий со стороны кораблей иностранных флотов», поскольку «интерес к этому мероприятию с их стороны был большой».
«Северный поток — 2» — это масштабный проект газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Его должны были сдать еще в конце 2019 года, однако процесс строительства затянулся из-за того, что Дания долго не выдавала разрешение на прохождение маршрута через свои территориальные воды.
В конце 2019 года газопровод столкнулся с новой проблемой: США ввели односторонние санкции в отношении возможных участников проекта. В результате сдачу трубы пришлось передвинуть на рубеж 2020–2021 годов. В июле Госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), включив в документ «Северный поток — 2» и вторую нитку «Турецкого потока». Это поставило под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами. Позже палата представителей Конгресса США и Сенат одобрили свои варианты оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против проекта.
Против «Северного потока — 2» активно выступают не только США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, но также Украина и ряд европейских стран.