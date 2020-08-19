«Позволило избежать недружественных действий». Корабли ВМФ взяли под охрану суда, строящие «Северный поток — 2»

Корабли ВМФ сопровождали российские трубоукладочные суда, задействованные в строительстве «Северного потока — 2», сообщает 19 августа РИА «Новости».

Речь идёт об «Академике Черском» и судах обеспечения «Остап Шеремет» и «Иван Осипенко» на переходе из Владивостока в Калининград весной этого года. В июле в Германию прибыл ещё один трубоукладчик — «Фортуна».

По словам заместителя секретаря Совета безопасности Михаила Попова, именно присутствие кораблей ВМФ «позволило избежать недружественных действий со стороны кораблей иностранных флотов», поскольку «интерес к этому мероприятию с их стороны был большой».