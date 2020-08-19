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19.08.2020 18:21
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«Почту России» обязали отменить надбавку за труднодоступность. ФАС сочла двойной сбор необоснованным

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение АО «Почта России», обязав оператора отменить повышение цен на доставку посылок из или в отдаленные населенные пункты.

Как пояснили 19 августа в пресс-службе ведомства, дополнительную надбавку «Почта России» ввела в октябре 2019 года. За посылки из отделений, которые круглогодично находятся в условиях труднодоступности, надо было доплатить 100% от суммы сбора за всю массу посылки.

Проанализировав тарифы оператора, в ФАС пришли к выводу, что такая надбавка является экономически и технологически необоснованной. «Граждане, проживающие в отдельных населенных пунктах, не должны платить в два раза больше за пересылку посылок, чем их соседи», — отметила начальник Управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

АО «Почта России» надлежит исполнить предупреждение в течение 10 рабочих дней с момента его получения.

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