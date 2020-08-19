«Почту России» обязали отменить надбавку за труднодоступность. ФАС сочла двойной сбор необоснованным

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение АО «Почта России», обязав оператора отменить повышение цен на доставку посылок из или в отдаленные населенные пункты.



Как пояснили 19 августа в пресс-службе ведомства, дополнительную надбавку «Почта России» ввела в октябре 2019 года. За посылки из отделений, которые круглогодично находятся в условиях труднодоступности, надо было доплатить 100% от суммы сбора за всю массу посылки.



Проанализировав тарифы оператора, в ФАС пришли к выводу, что такая надбавка является экономически и технологически необоснованной. «Граждане, проживающие в отдельных населенных пунктах, не должны платить в два раза больше за пересылку посылок, чем их соседи», — отметила начальник Управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

