Мелкое ДТП днём 19 августа остановило движение трамваев на пересечении Среднего проспекта и Гаванской улицы на Васильевском острове в Петербурге.

Об аварии сообщил телеграм-канал «Мегаполис» . Легковой автомобиль врезался в попутный трамвай слева. Обычно левой стороной трамвай соседствует со встречным трамваем, и машин там быть не должно. Но, как видно на записи камеры наружного наблюдения, водитель двигался практически по встречным трамвайным путям, что является грубым нарушением ПДД. Более того, трамвай собирался повернуть налево с Гаванской на Малый — другого пути ему там нет. Но водитель этого не предусмотрел. Сам он, похоже, намеревался ехать прямо: по крайней мере работающих поворотников не видно.

Судя по всему, в аварии никто не пострадал. Но десяткам пассажиров электротранспорта пришлось продолжить путь пешком, а до метро от места ДТП неблизко.

Трамваи сегодня не раз прерывали движение из-за невнимательности автомобилистов. На проспекте Обуховской Обороны, неподалеку от станции метро «Пролетарская», прямо на путях столкнулись KIA и LADA Priora, сообщает УМВД по Невскому району.