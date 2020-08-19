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19.08.2020 18:14
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Трамвай на Васильевском остановила машина, обгонявшая его по встречным путям. Нелепое ДТП попало на видео

Мелкое ДТП днём 19 августа остановило движение трамваев на пересечении Среднего проспекта и Гаванской улицы на Васильевском острове в Петербурге.

Об аварии сообщил телеграм-канал «Мегаполис». Легковой автомобиль врезался в попутный трамвай слева. Обычно левой стороной трамвай соседствует со встречным трамваем, и машин там быть не должно. Но, как видно на записи камеры наружного наблюдения, водитель двигался практически по встречным трамвайным путям, что является грубым нарушением ПДД. Более того, трамвай собирался повернуть налево с Гаванской на Малый — другого пути ему там нет. Но водитель этого не предусмотрел. Сам он, похоже, намеревался ехать прямо: по крайней мере работающих поворотников не видно.

Телеграм-канал «Мегаполис»

Судя по всему, в аварии никто не пострадал. Но десяткам пассажиров электротранспорта пришлось продолжить путь пешком, а до метро от места ДТП неблизко.

Трамваи сегодня не раз прерывали движение из-за невнимательности автомобилистов. На проспекте Обуховской Обороны, неподалеку от станции метро «Пролетарская», прямо на путях столкнулись KIA и LADA Priora, сообщает УМВД по Невскому району.

Фото: Телеграм-канал «Мегаполис»

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Комментарии (7)

ithinkmann
Могу предположить, например, что водитель автомашины выехал на попутные трамвайные пути для разворота, как это и положено по правилам, и выполняя маневр начал смещаться еще левее (но не выезжая на встречные пути!). А водитель попутного трамвая решил пролезть ;)
ithinkmann
Тут не было выезда на встречные трамвайные пути, вообще-то.
_Igor_
Транспортное средство было неисправно. Проблема где-то между рулевым колесом и водительским креслом.
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