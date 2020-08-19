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19.08.2020 15:09
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Петербургский космонавт с борта МКС снял на видео НЛО

Скриншот из видео Ивана Вагнера в&nbsp;<a href="https://twitter.com/ivan_mks63" class="_">twitter.com/ivan_mks63</a>
Скриншот из видео Ивана Вагнера в twitter.com/ivan_mks63

Петербургский космонавт Иван Вагнер продолжает знакомить землян с космическими видами: 19 августа он опубликовал в своём Twitter таймлапс, снятый с борта Международной космической станции.

На ролике запечатлён «самый пик полярного сияния над Антарктидой». Но самое интересное в нём не это. «На видео вы увидите нечто иное, не только само сияние, — интригует космонавт. — На 9–12-й секундах появляются 5 объектов, летящие параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга». Реальное время наблюдения объектов — 52 секунды: кадры делались один раз в секунду, а затем собирались в видео по 25 кадров в секунду.

Опознать летающие объекты Иван Вагнер не смог. «Как вы считаете, что это может быть — метеоры, спутники или?..» — как бы намекает он.

О серьёзности вопроса говорит то, что космонавт, по его словам, довёл его до руководства госкорпорации «Роскосмос». «Материалы переданы в ЦНИИмаш и ИКИ РАН для анализа», — подчёркивает он.

Ивана Вагнера называют «петербургским» космонавтом: он родился в Североонежске Плесецкого района Архангельской области, а в Санкт-Петербурге оканчивал Балтийский государственный технический университет имени Д. Ф. Устинова (Военмех). В феврале он вошёл в состав экипажа для полёта на МКС и с тех пор радует своих подписчиков неземной красоты кадрами: северного сияния без НЛО, восхода Венеры, одной из самых ярких комет и даже военно-морского парада.

Скриншот из видео Ивана Вагнера в&nbsp;<a href="https://twitter.com/ivan_mks63" class="_">twitter.com/ivan_mks63</a>
Скриншот из видео Ивана Вагнера в twitter.com/ivan_mks63

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Комментарии (3)

Djnyana
Блик от иллюминатора чего-то внутри станции)
AEG
Рогозин прыгал на батуте, чего тут непонятного-то?
Викториус Стэйтхэм
Похоже на солнечную панель спутника.
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