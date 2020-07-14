Вторая по удалённости от Солнца планета Солнечной системы попала в объектив космонавта из Петербурга Ивана Вагнера. Вид на Венеру с борта МКС и через серебристые облака он 14 июля опубликовал в Twitter.



«Как вы думаете, что за яркий объект на небе следует за Солнцем, по своей светимости значительно превосходящий все окружающие звезды? Его видно на закате или перед рассветом. Правильно — это Венера», — пишет и показывает Вагнер, предлагая полюбоваться также на серебристые облака, которые добавили восходу красок.