Космонавт из Петербурга показал восход Венеры так, как его видят с борта МКС
Вторая по удалённости от Солнца планета Солнечной системы попала в объектив космонавта из Петербурга Ивана Вагнера. Вид на Венеру с борта МКС и через серебристые облака он 14 июля опубликовал в Twitter.
«Как вы думаете, что за яркий объект на небе следует за Солнцем, по своей светимости значительно превосходящий все окружающие звезды? Его видно на закате или перед рассветом. Правильно — это Венера», — пишет и показывает Вагнер, предлагая полюбоваться также на серебристые облака, которые добавили восходу красок.
Венера — вторая планета по порядку от Солнца и третий по яркости естественный объект на небе Земли. Земному наблюдателю планета лучше всего видна незадолго до рассвета или на закате, поэтому её называют утренней или вечерней звездой.
Выпускник петербургского Военмеха Иван Вагнер находится на борту Международной космической станции немногим дольше двух месяцев и регулярно радует оставшихся на Земле космическими видами.