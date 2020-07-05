FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +20
70.50р79.22р
Подбираем вузКонституция-2020Помощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
05.07.2020 16:55
1
Печать

Космонавт из Петербурга сфотографировал с борта МКС ярчайшую за семь лет комету

Самая яркая комета за последние семь лет попала в объектив космонавта Ивана Вагнера. Снимок он разместил в твиттере.

«На следующем витке попробовал чуть ближе сфотографировать самую яркую за последние 7 лет комету C/2020 F3 (NEOWISE). Довольно хорошо видно ее хвост из космоса, с борта Международной космической станции!», — прокомментировал Вагнер.

Напомним, Ивана Вагнера называют «петербургским» космонавтом: он родился в Североонежске Плесецкого района Архангельской области, однако в Петербурге оканчивал Балтийский государственный технический университет имени Д. Ф. Устинова («Военмех»).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

hal9000
Никаких прорывов в космосе нет..вообще глухо все.. ноль..полный..кудато пускают пускают миссии каки ето..элементарно самый близкий спутник Луна..про нее вообще ничего не известно..все на уровне художественной беллетристики
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний