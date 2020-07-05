Самая яркая комета за последние семь лет попала в объектив космонавта Ивана Вагнера. Снимок он разместил в твиттере.

«На следующем витке попробовал чуть ближе сфотографировать самую яркую за последние 7 лет комету C/2020 F3 (NEOWISE). Довольно хорошо видно ее хвост из космоса, с борта Международной космической станции!», — прокомментировал Вагнер.