Космонавт из Петербурга сфотографировал с борта МКС ярчайшую за семь лет комету
Самая яркая комета за последние семь лет попала в объектив космонавта Ивана Вагнера. Снимок он разместил в твиттере.
«На следующем витке попробовал чуть ближе сфотографировать самую яркую за последние 7 лет комету C/2020 F3 (NEOWISE). Довольно хорошо видно ее хвост из космоса, с борта Международной космической станции!», — прокомментировал Вагнер.
На следующем витке попробовал чуть ближе сфотографировать самую яркую за последние 7 лет комету C/2020 F3 (NEOWISE).— Ivan Vagner (@ivan_mks63) July 4, 2020
Довольно хорошо видно ее хвост из космоса, с борта Международной космической станции!#МКС #комета #NEOWISE pic.twitter.com/zo7INtT01l
Напомним, Ивана Вагнера называют «петербургским» космонавтом: он родился в Североонежске Плесецкого района Архангельской области, однако в Петербурге оканчивал Балтийский государственный технический университет имени Д. Ф. Устинова («Военмех»).